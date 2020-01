Euronews: Va exista un război Iran-SUA? Iată ce spun experţii Mulți analiști internaționali cred ca uciderea generalului iranian Qassem Soleimani de catre Statele Unite poate catapulta cele doua țari într-un razboi feroce. Euronews a intervievat pe aceasta tema mai mulți experți, citeaza de Rador.



''Americanii au facut o greșeala tactica ucigându-l pe Soleimani - spune Vladimir Sotnikov, directorul Centrului de Studii și Analize Strategice Rusia-Est-Vest - consider ca asasinarea lui Soleimani a fost o greșeala.



Poate ca președintele Trump nu a fost bine informat de consilierii sai de politica externa. În orice caz,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

