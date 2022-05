Euroins o ia pe urmele City Insurance și achită și sub 10% din despăgubirile datorate Euroins o ia pe urmele City Insurance: achita chiar si sub 10% din despagubirile datorate legal pagubitului, are mii de reclamatii la ASF si zeci de mii de procese in instanta pe care le pierde si totusi, refuza plata daunelor, scrie Confederația Operatorilor și transportatorilor Autorizați din Romania. Domnule vicepresedinte ASF Cristian Rosu, cand ati citit recentul triumfalist comunicat al Euroins, nu ati avut un deja-vu cu numele City Insurance? Speram ca veti iesi cu altceva in presa si nu cu comunicate penibile ca in 2021 cand spuneati ca “ Am incredere ca , cu 20 de milioane de Euro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Euroins o ia pe urmele City Insurance: achita chiar si sub 10% din despagubirile datorate legal pagubitului, are mii de reclamații la ASF și zeci de mii de procese in instanța pe care le pierde și, totuși, refuza plata daunelor susțin reprezentanții COTAR. „Confederația Operatorilor și Transportatorilor…

- Șeful COTAR, Vasile Ștefanescu, le atrage atenția șoferilor care au dosare de dauna deschise la Euroins sa fie foarte atenți asupra unui aspect. Compania de asigurare Euroins este acuzata de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) ca nu achita integral despagubirile…

- Compania de asigurare Euroins este acuzata de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania ca nu achita integral despagubirile aferente reparațiilor auto. Mai exact, un șofer care a avut un incident care trebuie achitat de Euroins, se duce pentru a incheia un dosar de dauna,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) informeaza in mod oficial ca va depune o plangere penala impotriva domnului Cristian Rosu (in calitatea sa de vicepreședinte al ASF) pentru faptul ca, in cadrul proiectului de hotarare a Guvernului privind plafonarea…

- Mesaj de ultima ora de la nivelul COTAR. Vicepreședintele Autoritații pentru Supraveghere Financiara, Cristian Rosu, e in vizorul transportatorilor! Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) transmite in mod oficial ca va depune o plangere penala impotriva lui Cristian…

- ”Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA, jucator din industria de asigurari din Romania, anunta noi rezultate pozitive in ceea ce priveste timpul necesar procesarii cererilor de despagubire si promptitudinea platii efective a dosarelor de dauna in care nu sunt inregistrate victime umane (accidente…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunța ca va depune o plangere penala impotriva lui Cristian Rosu, vicepreședinte al ASF, pentru faptul ca, in cadrul proiectului de hotarare a Guvernului privind plafonarea tarifelor RCA practicate de societațile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a inaintat Ministerului Finantelor o propunere de Hotarare de Guvern prin care pretul la politele RCA sa fie limitat la nivelul tarifelor de referinta pentru o perioada de 6 luni, a anuntat vineri institutia."In urma analizelor realizate cu privire…