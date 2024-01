Eurodeputatul Nicu Ștefanuța a dezvaluit vineri, in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la Sibiu, ca intenționeaza sa candideze ca independent pentru un nou mandat in Parlamentul European. Ales inițial pe lista USR, Ștefanuța a demisionat din partid in ianuarie 2023 și s-a alaturat Verzilor Europeni, devenind vicepreședinte al Grupului Verzilor in decembrie 2023. In cadrul conferinței, Ștefanuța a explicat ca intenționeaza sa adune 100.000 de semnaturi pentru a-și depune candidatura ca independent și are nevoie de 300.000 de voturi pentru a obține un al doilea mandat in Parlamentul European.…