- Președintele AUR, George Simion, a criticat, in cadrul unei conferințe de presa, decizia guvernului Ciolacu de a limita plațile in numerar, anunțand ca formațiunea pe care o conduce se va opune acestui lucru prin toate mijloacele de care dispune in Parlament. ”Se urmarește eliminarea numerarului intr-o…

- Curtea de Apel Oradea a hotarat ca in procesul in care fostul administrator al Comcereal Bihor, Petru Țiț-Andreescu, este acuzat de furtul a aproape 6.000.000 de kilograme de grau - rezerva de stat, sa puna in discuție efectele hotararii Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 24 iulie 2023,…

- Mult așteptatul termen in procesul lui Ionel Arsene, care a atacat cu recurs in casație sentința definitiva de 6 ani și 8 luni inchisoare decisa de Curtea de Apel Brașov, a avut loc astazi, 14 septembrie, la Inalta Curte de Casație și Justiție. Minuta : ”431/103/2018 – I. Respinge cererea de sesizare…

- Rasturnare de situație pentru Elena Udrea și Ioana Basescu. Direcția Naționala Anticorupție a facut recurs in dosarul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din anul 2009, dosar in care sunt cercetate, intre alții, fostul ministru al turismului Elena Udrea, precum și…

- Parchetul General a declarat, luni, recurs in casatie in dosarul fostului primar de la Navodari Nicolae Matei, acuzat de abuz in serviciu, dare demita si constituire a unui grup organizat. Inalta Curte decisese incetarea procesului ca urmare a prescriptiei raspunderii penale. De asemenea, Parchetul…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a aratat, printr-o hotarare data luni, 24 iulie, ca instanțele naționale din Romania sunt obligate sa nu aplice deciziile Curții Constituționale și ale Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la prescripție.

- Comisia Europeana a decis vineri sa trimita Estonia in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si sa emita un aviz motivat Romaniei pentru netranspunerea integrala in legislatia nationala a Directivei REC+ privind normele europene antitrust, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara, s-a pronuntat miercuri in favoarea proiectului Comisiei Europene privind refacerea naturii. Eurodeputatii au adoptat propunerea cu 336 voturi ”pentru”, 300 de voturi ”impotriva” si 13 abtineri. Raportor in acest dosar este eurodeputatul socialist spaniol…