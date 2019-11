Stiri pe aceeasi tema

- „Ca membru al Comisiei de Agricultura din Parlamentul European sustin o distributie echitabila a subventiilor si finantarea unor programe care sa vina in sprijinul agricultorilor, in special al celor tineri. Un instrument financiar asemanator Rabla, care sa ii ajute pe fermieri sa-si innoiasca parcul…

- Anul 2018 este cel de-al patrulea an consecutiv in care cifra de afaceri obtinuta de firmele care activeaza in sectorul agricol al culturilor de camp (cereale, plante leguminoase si plante producatoare de seminte oleaginoase) a crescut, este una dintre concluziile ultimului studiu realizat de Termene.ro.

- Fermierii romani ar putea avea aceleasi subventii ca si cei europeni. Comisarul desemnat pentru agricultura, polonezul Janusz Wojciechowski, audiat in Parlamentul European a spus: „Voi contribui la accelerarea procesului de egalizare a subventiilor. Orice inegalitate a subventiilor dintre fermierii…

- Europarlamentarul PSD Rovana Plumb, propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european, a acuzat luni faptul ca in comisia juridica a Parlamentului European (JURI) s-a dorit exclusiv blocarea candidaturii sale, prin interventii ale lui Klaus Iohannis, Siegfried Muresan si Dacian Ciolos:„Decizia…

- Rovana Plumb a aflat luni decizia finala a Comisiei juridice din Parlamentul European, dupa dupa ce a fost analizata situatia sa ca urmare a imprumutului de 800.000 de lei pe care l-a facut pentru a dona banii in campania PSD. Astfel, comisia juridica din Parlamentul European s-a reunit luni in sedinta…

- 'Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb a facut Romania de rusine in Europa. In ciuda repetatelor solicitari din partea noastra de a retrage candidatura total nepotrivita a Rovanei Plumb, Viorica Dancila s-a incapatanat…

- „Zi cruciala maine, la Strasbourg, pentru Laura Codruța Kovesi!! La ora 10.30, are loc prima runda de negocieri dintre reprezentanții Parlamentului European și cei ai Consiliul UE pentru desemnarea Procurorului Șef european”, transmite Rareș Bogdan. „Va reamintesc, saptamana trecuta a fost…

- Echilibrul de gen in noua echipa a lui von der Leyen, un succes In prima sa reacție la prezentarea componenței și a responsabilitaților noului Colegiu al Comisarilor, europarlamentarul Manfred Weber, președintele Grupului PPE (cel mai mare grup politic din Parlamentul European, cu 182 de membri), a…