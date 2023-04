Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai apreciați foști ofițeri din CIA, James L. Olson, a vorbit intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, primul dat unei publicații din Europa de Est, despre importanța Romaniei și a Moldovei in regiune, despre razboiul din Ucraina și despre viitorul lui Vladimir Putin.

- Una dintre cele mai retrase țari din Europa devine centrul major al unui conflict. Rusia vizeaza teritoriul mic, dar strategic al Moldovei drept urmatorul sau mare front in razboiul cu Ucraina. In timp ce Washingtonul iși concentreaza atenția asupra luptelor din estul Ucrainei, s-ar putea ca președintele…

- Vor fi zboruri intarziate și in aceasta vara, cand pleaca in vacanțe cei mai mulți oameni. Oficialii care coordoneaza traficul aerian in Europa vin cu acest avertisment, in contextul in care numarul zborurilor e in creștere, dar spațiul disponibil e tot mai limitat, din cauza

- Ucraina a devenit candidata la aderare din cauza razboiului, iar Moldova – datorita efortului diplomatic, afirma șeful diplomației de la Chișinau. Declarațiile au fost facute de Nicu Popescu la un an dupa ce a fost depusa cererea. Ministrul de Externe afirma ca fosta prim-ministra Natalia Gavrilița…

- La aproape un an de la inceputul razboiului Rusiei in Ucraina, luptele continua intens, in special in estul tarii. Totusi, potrivit cecenului Ramzan Kadirov, conflictul s-ar putea incheia mai repede decat se prevede, potrivit La Libre . Intr-o discutie cu fostul lui prim-ministru Ahmed Dudaiev, distribuit…

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa efectueze o vizita in Europa in preajma implinirii unui an de cand Rusia a atacat Ucraina pe 24 februarie 2022, au declarat joi postului CNN doi oficiali din administratia liderului de la Casa Alba.

- Eurodeputatul clujean, care este vicepreședintele Comisiei pentru agricultura și dezvoltare regionala (AGRI), susține ca fermierii romani au suferit pierderi cu peste 20% mai mari decat media Uniunii Europene din cauza razboiului de la granița.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj ambasadorilor acreditați la București. Acesta a vorbit despre provocarile anului trecut, dar și despre prioritațile Romaniei in 2023. „Europa și lumea intreaga nu mai sunt și nu vor mai fi la fel”, spune președintele.