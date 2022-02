Stiri pe aceeasi tema

- 4 februarie 2022 Anunț privind finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” SC POWER MUSCLE GYM SRL anunța finalizarea proiectului cu titlul ”CAPITAL DE LUCRU” proiect nr RUE 10181 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr…

- S.C.Expert Top Service S.R.L. anunța finalizarea proiectul cu titlul „Grant capital de lucru pentru Expert Top Service S.R.L.”, proiect nr. RUE 13936, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului Romaniei nr.130/2020…

- 29 ianuarie 2022 Anunt privind finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” SC MINEX-COM SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”CAPITAL DE LUCRU” proiect nr RUE 10824 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.…

- EURO ACTIVE PHOTOPRINT S.R.L. anunta finalizarea proiectul cu titlul ” Capital de lucru” proiect nr RUE M2-12425 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului…

- Comunicat de presa – SC AZOPROD COM SRL anunța inchiderea proiectului cu titlul „Grant capital de lucru – AZOPROD COM SRL” Comunicat de presa Societatea SC AZOPROD COM SRL anunța inchiderea proiectului cu titlul „Grant capital de lucru-AZOPROD COM SRL”, proiect nr. RUE 12356 inscris in cadrul Masurii…

- ADVERTORIAL. MDM SAB SRL a finalizat in luna ianuarie implementarea proiectului cu titlul ” CERERE” proiect nr RUE 10074 proiect cofinantat prin Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare, implementat de catre…

- Comunicat de presa incheiere proiect: Granturi pentru capital de lucru acordate IMM – urilor, beneficiar STEFAN SHOW S.R.L. Comunicat de presa STEFAN SHOW S.R.L. anunta incheierea proiectul cu titlul ”Capital de lucru pentru STEFAN SHOW S.R.L.” proiect nr RUE 13564 inscris in cadrul Masurii ”Granturi…

- SC FLORIASOL SRL anunța finalizarea proiectului cu titlul ”dezvoltare afacere” proiect cu nr. RUE 14562 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de 6 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 04.08.2021 ,…