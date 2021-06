Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii vor avea acces, duminica, incepand cu ora 16,00, pe stadionul Arena Nationala din Capitala, la partida de fotbal dintre echipele reprezentative ale Austriei si Macedoniei de Nord, din cadrul Turneului final EURO 2020, pe baza biletelor puse la dispozitie de organizator si a bratarilor…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Austriei, Franco Foda, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online desfasurata la Arena Nationala din Bucuresti, ca printr-o victorie in fata Macedoniei de Nord, duminica, in Grupa C a EURO 2020, formatia sa poate scrie istorie castigand primul…

- Duminica, 13 iunie, se va disputa primul meci de la Euro 2020 pe Arena Naționala, Austria - Macedonia de Nord. Duelul din grupa C va incepe la ora 19:00. In acest context, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Romane și Direcția Generala de Poliție a Municipiului București…

- Potrivit Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București „General de divizie Constantin Anton” au fost stabilite masuri de ordine și siguranța pentru evenimentele cu public care vor avea loc in Capitala. Astfel, in București sunt preconizate sa se desfașoare evenimente sportive și culturale…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Macedoniei de Nord, Igor Angelovski, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arena Nationala din Capitala, ca jucatorii sai trebuie sa arate respect reprezentativei Romaniei in partida de joi din preliminariile Cupei Mondiale 2022.…

- Organizatorii manifestatiilor de sambata din Piata Victoriei si Piata Universitatii vor fi amendat pentru ca nu au luat masuri astfel incat sa nu fie depasit numarul maxim de 100 de participanti, a precizat Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.

- Organizatorii manifestatiilor din Piata Victoriei si Piata Universitatii vor fi sanctionati contraventional pentru ca nu au luat masuri astfel incat sa nu fie depasit numarul maxim de 100 de participanti, informeaza Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti."Organizatorii activitatii vor…

- Noi proteste sunt anunțate in acest weekend in Capitala. Cele mai importante zone din București vor deveni, sambata, loc de intalnire pentru manifestanți. Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti atrage atentia ca participanții trebuie sa pastreze distanța fizica fața de celelalte persoane…