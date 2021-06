EURO 2020 | Țara Galilor – Danemarca 0-4. Scandinavii sunt primii calificați în sferturile de finală Naționala Danemarcei s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale Campionatului European. Scandinavii au trecut in optimile de finala de reprezentativa Tarii Galilor, scor 4-0, la Amsterdam. Britanicii au inceput tare, Bale și James, avand primele ocazii ale meciului. Danemarca a deschis scorul in minutul 27, prin Dolberg. Scorul se putea mari pana la pauza, Dolberg și Maehle trecand pe langa gol. Danezii au inscris insa, in minutul 48. Dolberg a profitat de o gafa a lui Neco Williams și a dus scorul la 2-0. ???????? Congratulations, Denmark! ????Quarter-finalists ✅ #EURO2020 pic.twitter.com/gcX2OKzObc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca este prima echipa calificata in sferturile de finala ale EURO 2020 la fotbal, dupa ce a invins selectionata Tarii Galilor cu scorul de 4-0 (1-0), sambata seara, pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, informeaza AGERPRES . Danezii au obtinut o victorie rasunatoare, prin golurile marcate de Kasper…

- Naționala Italiei a invins Tara Galilor, scor 1-0, duminica, in Grupa A a Campionatului European. Meciul a fost arbitrat de Ovidiu Hațegan. Din brigada au mai facut parte Radu Ghinguleac și Sebastian Gheorghe. ???????? #EURO2020 pic.twitter.com/ZSKSGdNP0N — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021 Italienii…

- Reprezentativa Italiei a invins, miercuri seara, pe Stadionul Olimpic din Roma, cu scorul de 3-0, selectionata Elvetiei. Meciul s-a disputat in cadrul Grupei A a Campionatului European de fotbal. In urma acestui succes, Italia s-a calificat in optimile turneului final. Squadra azzurra a devenit prima…

- Danemarca și Belgia se infrunta azi, de la ora 19:00, in grupa B de la Euro 2020. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Programul complet și rezultatele de la EURO 2020 Danemarca - Belgia » liveTEXT de la 19 Live+Statistici Danemarca - Belgia » Echipe probabile…

- ​Țara Galilor a învins Turcia, scor 2-0, la Baku, și a urcat provizoriu pe prima poziție în Grupa A a Campionatului European de fotbal.Pentru galezi au înscris Ramsey '42 și Roberts '90+5.În minutul 61, Gareth Bale a ratat un penalty.În celalalt…

- Elveția a debutat cu un semieșec la Campionatul European de Fotbal EURO 2020 . Elvețienii au obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, sambata, cu Țara Galilor, in cadrul Grupei A a competiției. Paritda s-a disputat pe stadionul Baku Olympic Stadium din Azerbaidjan. In prima repriza, Elveția…

- IAR Brasov has reported a net profit worth 14.12 million RON for the first quarter of this year, an increase of 11 pct over the same period of last year, when it reported a net result of 12.72 million RON, according to a report sent on Monday to the Bucharest Stock Exchange (BVB). The company…

- Manchester United si Villarreal vor disputa finala Europa League la fotbal, dupa partidele din mansa secunda a semifinalelor. Manchester United, care avea asigurata prezenta in finala in mare masura, dupa victoria cu 6-2 din tur, a fost invinsa de AS Roma cu 3-2, pe Stadio Olimpico. Foto: (c) Alberto…