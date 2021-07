Stiri pe aceeasi tema

- Italia joaca finala Euro 2020, dupa ce a eliminat-o pe Spania, in semifinale. Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei au fost egalitate, 1-1 (0-0, 1-1), dupa cele 120 de minute ale meciului care a avut loc marti seara pe Stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020.…

- Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei sunt la egalitate, 1-1 (0-0), dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc marti seara pe Stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a 15 minute fiecare, potrivit agerpres.ro. Federico…

- Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei sunt la egalitate, 1-1 (0-0), dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc marti seara pe Stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a 15 minute fiecare. Federico Chiesa…

- Roberto Mancini, selecționerul Italiei, a declarat, vineri seara, ca jucatorii sai au fost extraordinari la meciul cu Belgia, scor 2-1, din sferturile de finala ale Euro 2020."Am meritat sa câstigam, jucatorii au fost extraordinari, chiar daca am suferit putin. A fost un meci deschis,…

- Elveția și Spania au ridicat vineri seara cortina sferturilor de finala la EURO 2020, pe Gazprom Arena din Sankt Petersburg. Spania s-a calificat in semifinala dupa ce a invins cu scorul de 4-2 (1-1), in urma executarii loviturilor de departajare, elvețienii jucand in 10 oameni din minutul 77.

- Alvaro Morata (28 de ani) a raspuns criticilor cu golul decisiv din extra-time și a fost laudat de Luis Enrique (51 de ani) selecționerul Spaniei: „Alvaro a jucat minunat, a facut ambele faze, nu-mi doresc altul”. Spania a livrat a doua manita din acest turneu final, dupa 5-0 cu Slovacia in grupe, și…

- Italia a invins Auastria, scor 2-1, in optimile Campionatului European, intr-un meci disputat, sambata seara, pe stadionul Wembley din Londra. Italia s-a calificat in sferturi dupa un meci dramatic, incheiat 0-0 dupa primele 90 de minute de joc. Toate cele trei goluri s-au marcat in prelungiri. Squadra…

- Naționala Italiei a debutat cu o victorie categorica la EURO 2020 . „Squadra Azzurra“ s-a impus cu scor 3-0, pe „Stadio Olimpico“ (23.309 spectatori) din Roma, in fața Turciei. Partida a contat pentru grupa A și a „deschis“ turneul final. Golurile italienilor au fost marcate in repriza secunda. Primul…