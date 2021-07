Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca Europa este „pe o gheața subțire”, pe masura ce varianta Delta a Covid se raspandește pe continent. Avertismentul acesteia a venit in timp ce oficialii din domeniul sanatații din UE au declarat ca varianta va reprezenta 90% din cazurile blocului pana…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a dat detalii, marti, despre administrarea ambelor doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, in cadrul unei conferinte de presa, la Palatul Victoria. „Tinand cont de administrarea unui regim complet de vaccinare, Romania se situeaza pe locul 15 la nivel…

- Romania se situeaza pe locul 15 la nivel european si pe locul 28 la nivel global in ceea ce priveste administrarea ambelor doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, a informat, marti, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, in cadrul unei conferinte de presa, la Palatul Victoria. ‘Tinand…

- „Vaccinarea este o masura de prevenție” impotriva bolii, „este cea mai corecta, scurta eficienta metoda”, a explicat medicul militar Valeriu Gheorghița și a spus ca „probabil de la 1 iunie vor mai fi și alte masuri, pentru ca situația acum este una favorabila. Probabil se va discuta despre purtarea…

- „Vaccinarea este o masura de prevenție” impotriva bolii, „este cea mai corecta, scurta eficienta metoda”, a explicat medicul militar Valeriu Gheorghița și a spus ca „probabil de la 1 iunie vor mai fi și alte masuri, pentru ca situația acum este una favorabila. Probabil se va discuta despre purtarea…

- Bill Gates estimeaza ca vom reveni la normal pana la sfarsitul anului 2022, cand numarul cazurilor de infectii poate fi redus la unul foarte mic. Drept urmare, fondatorul companiei Microsoft a avertizat ca pregatirea pentru viitoarele pandemii ar trebui sa devina o „prioritate absoluta”. Filantropul…

- Mai multe studii facute in Danemarca, Franța și Statele Unite, au demonstrat ca mortalitatea intraspitaliceasca nu a crescut semnificativ, dar a crescut mortalitatea extraspitaliceasca. O explicație in acest sens o are prof. univ. dr. Gheorghe Andrei Dan, șeful Secției de Cardiologie și al Clinicii…

- Conform L’Equipe, Roland Garros a fost amanat pentru al doilea an la rand, din cauza pandemiei de coronavirus. Turneul de Grand Slam de la Paris ar fi trebuit sa se dispute in perioada 23 mai - 6 iunie. Roland Garros va fi amanat din cauza celui de-al treilea val de COVID-19 din Europa, iar guvernul…