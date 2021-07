EURO 2020 | Belgia – Italia 1-2, în sferturile competiției. Gol spectaculos marcat de Insigne Italia s-a calificat in semifinale EURO 2020 dupa ce a invins, cu scorul de 2-1, naționala Belgiei, intr-un meci disputat vineri, la Munchen, in sferturile competitiei. Italia a inceput tare confruntarea cu elvețienii, iar Chiellini a marcat, dar reușita a fost anulata de VAR, pentru ofsaid. Belgienii au replicat prin De Bruyne și Lukaku. ”Squadra Azzurra” a deschis scorul in minutul 30, prin Barella. Insigne a dus scorul la 2-0, cu un șut superb din afara careului, in minutul 44. Lorenzo Insigne. Sublime ???? #EURO2020 pic.twitter.com/ZWRTZ2OcUQ — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021 In prelungirile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia este cea de-a doua echipa calificata in semifinalele Euro 2020 , dupa ce s-a impus vineri seara, in sferturi, scor 2-1, in fata Belgiei, la capatul unui joc disputat. Golurile de pe „Allianz Arena” din Munchen au fost marcate de Barella (’31) si Insigne (’44), pentru invingatori, respectiv Lukaku…

- ​Derbiul sferturilor de la Euro 2020 se joaca la Munchen, între Belgia și Italia, doua dintre marile favorite la câștigarea competiției. Meciul este LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe ProTv.Rezultatele înregistrate de cele doua echipe la Euro 2020:Belgia (locul 1 în…

- Reprezentativa Belgiei s-a calificat, duminica seara, in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal. In optimile competiției, Belgia a trecut de detinatoarea trofeului, Portugalia, scor 1-0, pe stadionul La Cartuja din Sevilla. Portugalia a inceput meciul tare, iar Jota și Cristiano Ronaldo…

- Belgia și Danemarca sunt echipele calificate in optimile de la EURO 2020, dupa ultima runda a Grupei B. La randul ei, Finlanda așteapta jocul rezultatelor. Belgia s-a impus cu 2-0 in fața Finlandei, luni seara, la Sankt Petersburg. Ambele goluri s-au marcat in repriza secunda. VAR i-a anulat un gol…

- Naționala Italiei a invins Tara Galilor, scor 1-0, duminica, in Grupa A a Campionatului European. Meciul a fost arbitrat de Ovidiu Hațegan. Din brigada au mai facut parte Radu Ghinguleac și Sebastian Gheorghe. ???????? #EURO2020 pic.twitter.com/ZSKSGdNP0N — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021 Italienii…

- Naționala Belgiei a invins reprezentativa Rusiei, scor 3-0, sambata seara, la Sankt Petersburg, in cadrul Grupei B a Campionatului European de fotbal. Belgia a deschis rapid scorul, prin Lukaku. In minutul 10, atacantul legitimate la Inter a marcat dupa o gafa a lui Semenov. Dupa reușita, Lukaku i-a…

- Naționala Italiei a debutat cu o victorie categorica la EURO 2020 . „Squadra Azzurra“ s-a impus cu scor 3-0, pe „Stadio Olimpico“ (23.309 spectatori) din Roma, in fața Turciei. Partida a contat pentru grupa A și a „deschis“ turneul final. Golurile italienilor au fost marcate in repriza secunda. Primul…

- Reprezentativa Italiei a invins, vineri, la Roma, cu scorul de 3-0 (0-0), selectionata Turciei, in primul meci de la Campionatul European din 2020. Golurile au fost marcate de Demiral '53 (autogol), Immobile '66 si Insigne '79. Turcia: Cakir - Celik, Demiral, Soyuncu, Meras - Yokuslu…