EURO 2020 | Anglia a completat careul de ași, după ce a zdrobit Ucraina Angliei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins naționala Ucrainei, scor 4-0, intr-un meci disputat sambata, pe Stadionul Olimpic din Roma, in sferturile de finala. Anglia a descis scorul inca din minutul 4, prin Kane. GOAL! Ukraine 0-1 England (Kane 4'). #EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/flccW11eg3 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021 Pana la pauza, ambele echipe și-au creat ocazii de gol. Anglia s-a distanțat la 2-0, la un minut de la reluare. Maguire a trimis in plasa cu o lovitura de cap, din centrarea lui Shaw. ???????????????????????????? Unforgettable moment for Harry… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

