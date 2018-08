Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de junioare U18 a trecut cu brio primul examen important la Campionatul Mondial din Polonia, dupa ce a invins Germania cu 20-17 in ultimul meci din Grupa A. In urma acestui rezultat, tricolorele s-au calificat in optimile de finala de pe locul 1.

- Selectionata Romaniei, care are sase titluri continentale consecutive in palmares, a invins formatia Angliei cu scorul de 4-2 (2-0), luni seara, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de minifotbal - EURO 2018 - care are loc la Kiev (Ucraina). Pentru tricolori au inscris Sebastian Petrisor…

- In aceasta saptamana, capitala Germaniei gazduieste Campionatul European de Atletism, o competitie rezervata seniorilor, la care Romania participa cu 36 de sportivi, 18 fete si 18 baieti.Ieri, singurul sportiv legitimat in judetul Suceava ce s-a calificat la aceasta competitie continentala, Alin ...

- Echipa formata din Denisa Golgota, Carmen Ghiciuc, Laura Iacob si Nica Ivanus a incheiat calificarile cu un punctaj de 147.663, cele mai slabe note fiind obtinute la paralele. Denisa Golgota este singura gimnasta din Romania care s-a calificat in finalele pe aparate de duminica, la sarituri…

- "Tricolorele" vor juca joi, contra Rusiei, pentru medaliile de aur la Campionatele Europene de tenis de masa pentru cadeți. Romania a invins in semifinale Franța, cu 3-0. Reprezentativa de cadete a Romaniei in componența Elena Zaharia, Luciana Mitrofan, Irina Rus și Ioana Singeorzan, s-a calificat miercuri…

- Selectionata Romaniei s-a calificat, ieri seara, in semifinalele Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Oradea, dupa ce a invins formatia Israelului cu scorul de 64-43 (13-12, 21-9, 12-10, 18-12), informeaza Agerpres. Romania a reusit a patra ...

- Selectionata Romaniei s-a calificat la Campionatul European de handbal feminin 2018, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 28-25 (13-11), joi seara, la Innsbruck, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor. Tricolorele nu mai pot scapa primele doua locuri in grupa, care asigura…

- Alexandru Pelici, antrenorul sibienilor, crede ca Hermannstadt poate produce surpriza in finala Cupei cu U Craiova: "De fiecare data am plecat cu șansa a doua și de fiecare data ne-am calificat". Alexandru Pelici a reușit o performanța unica in Romania. ...