Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Finanțe Egen Orlando Teodorovici ironizeaza marți Ministerul Finanțelor, afirmand ca Breaking news-ul Zilei Indragostiților este ca hackerii au pus stapanire pe pagina de Facebook a Ministerului. El arata ca nu hackerii vor sa-i capteze atenția ministrului cu orice preț ci, cu siguranța,…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, l-a ironizat pe actualul ministru, Adrian Caciu, dupa ce pagina de Facebook a instituției a fost sparta de hackeri. Sunt trei „admiratoare infocate” ale demnitarului, susține Teodorovici, Inflația, Taxa de Solidaritate și Datoria Publica. Pagina…

- Sapte tari membre UE au trimis o scrisoare vicepresedintelui Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, in care au tras un semnal de alarma fata de posibilitatea declansarii unei ''curse a subventiilor cu SUA'', a anuntat marti Ministerul ceh al Finantelor, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, sambata, intr-o interventie la Digi24, despre anuntul OMV privind intentia de a nu plati taxa de solidaritate, ca este un examen pentru statul roman, daca se dovedeste slab sau puternic. El a mai spus ca functionarii din ministerul Finantelor si din…

- Ministrul german de finante Christian Lindner se asteapta ca inflatia din Germania, cea mai mare economie a Europei, sa incetineasca la 7% in acest an si sa continue sa se reduca in 2024 si in anii urmatori, dar considera ca preturile ridicate ale energiei vor deveni noul normal, transmite Reuters,…

- Franțuzoaica Laura Flippes a semnat cu CSM București. Aceasta poate indeplini rolul de extrema dreapta, cat și de inter dreapta. ”Inca o veste buna vine catre fanii CSM Bucuresti! Cu toate ca ne-am dorit ca aceasta mutare sa se realizeze inca din aceasta iarna, din pacate acest lucru nu a fost posibil,…

- Ministerul de Externe al Coreei de Nord a negat un raport al presei potrivit caruia ar fi oferit muniții Rusiei, afirmand ca o tranzacție de arme "nu a avut loc niciodata" intre cele doua țari, a raportat vineri agenția oficiala nord-coreeana KCNA, citata de anews.com.tr. Fii la curent cu…

- Comisia Europeana, care indeplinește funcțiile principalului regulator antimonopol al Uniunii Europene, a aprobat achiziția companiei energetice Uniper SE de catre Guvernul german, reprezentat de Ministerul german al Finanțelor, a precizat Comisia intr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai…