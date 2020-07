Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Geambazi, nepotul preferat al lui Gigi Becali, traiește pe picior mare, insa pare ca hainele nu prea in reprezinta. Iata cum a fost surprins in urma cu puțin timp de paparazzii Spynews.ro!

- Scandal bomba in showbiz! Celebrul cantareț What's Up s-a batut in plina strada! In urma actelor de violența infioratoare, artistul a fost saltat de polițiști. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Barbați, luați aminte! Gina Pistol a intrat in acțiune... și nu oricum! Vedeta a aratat ce inseamna sa fii o femeie independenta și le-a dat masculilor o lecție importanta de urmat, in plina strada. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Sa vezi și sa nu crezi! Edy de Romania surprinde din nou. Excentricul milionar le-a aratat bucureștenilor, sub privirile paparazzilor Spynews.ro, care e secretul tinereții. Trebuie sa recunoaștem ca Edy de Romania o duce bine de tot și cu fiecare ocazie afișeaza asta!

- Gica Popescu este dovada vie ca virusul ucigaș i-a speriat și pe cei din lumea sportului! Cu echipamentul de protecție la activ, fostul fotbalist s-a „baricadat” in mașina, de teama coronavirusului. Iata cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro pe „Baci”!

- Lidia Buble și Razvan Simion traiesc o frumoasa poveste de dragsote de mai mult timp. De ceva timp insa, se pare ca intre cei doi, situația nu mai e atat de roz. Artista a plecat de o saptamana la parinți, la Deva, iar prezentatorul TV a fost surprins acasa la o altafemeie.Recent, Razvan Simion a fost…

- Florinel Coman a ales bine, bine de tot! Ioana Timofeciuc, iubita fotbalistului, a atras atenția in plina zi cu ce a inzestrat-o mama natura! Bruneta a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza demna de pus pe Instagram... Daca tot ii place sa se afișeze... hot!

- A venit nebunu' de Salam cu cel mai tare... gest de omenie! Deși deține milioane de euro, celebrul manelist nu a uitat niciodata ce inseamna sa fii om. Faimosul cantareț le-a oferit ajutor celor nevoiași, in plina pandemie de coronavirus. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!