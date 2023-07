Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei dorește reorganizarea programelor de finanțare: „Este momentul sa schimbam filosofia si sa gasim noi metode” Ministrul Economiei dorește reorganizarea programelor de finanțare: „Este momentul sa schimbam filosofia si sa gasim noi metode” Ștefan-Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a transmis duminica despre sezonul turistic ca litoralul este pregatit sa primeasca turisti. Daca ne dorim ca litoralul romanesc sa fie o optiune pentru turistii romani si straini trebuie ca impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor…

- ”Trenul reprezinta o optiune foarte buna atunci cand alegi ca destinatie litoralul romanesc. Un tren interregio din Gara de Nord, Bucuresti, ajunge la Constanta in mai putin de doua ore si jumatate. Astazi, pentru ca se efectueaza lucrari de intretinere la podul de la Cernavoda, durata drumului cu masina…

- Guvernul Romaniei intenționeaza sa lanseze o ampla campanie in randul populației, cu scopul de a incuraja cetațenii sa „cumpere romanește”. In același timp, vor fi implementate masuri concrete pentru sprijinirea procesatorilor de produse agro-alimentare, printr-o noua schema de ajutor in valoare de…

- Prin proiectul Romvolt care presupune construirea unei fabrici de baterii electrice de ultima generatie, la Galati, Romania face tranzitia de la un stat consumator la unul producator de celule de baterii pe litiu-ion, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea,…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a prezentat joi Executivului, in prima lectura, proiectul ordonantei de urgenta pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii, care are ca scop implementarea unui…

- O reducere de aproape 28% la prețurile alimentelor! Asta vizeaza Guvernul PSD-PNL prin masura anunțata de premierul Marcel Ciolacu!In loc de 22 de lei la raft ajungem undeva la 16 lei cu propunerea noastra, transmite noul ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Ștefan Oprea…

- Viziunea mea asupra economiei romanesti este una simpla, bazata pe patriotismul economic si toate programele in lucru vor fi continuate, dar vom gasi si alte modalitati pentru sustinerea si dezvoltarea antreprenoriatului si turismului, a declarat, vineri, noul ministru al Economiei, Stefan Radu Oprea,…