- Parlamentarii Partidului Social Democrat au depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului, a anuntat, luni, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu. „Astazi am depus motiunea de cenzura impotriva celui mai dezastruos guvern pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani. In loc sa vina cu solutii pe…

- Dar votez in cunoștința de cauza, doar un text al carui conținut il vad, il citesc și mi-l asum, și NU o lista cu semnaturi aruncata pe masa in ziua depunerii moțiunii! Voi vota moțiunea de cenzura pentru ca am avut o poziție consecventa in privința acestui guvern incompetent și am VOTAT intotdeauna…

- Deputatul social-democrat de Satu Mare, Ioana Bran, a semnat motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Birourile reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului vor decide data la care va fi citit textul moțiunii in plen, urmand ca dupa aceea sa aiba loc votul. PSD a depus astazi, 17 august, la…

- Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului prevede ca "in cel mult cinci zile de la data depunerii, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere. Dezbaterea motiunii de cenzura are loc in cel mult trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta…

- Liderul interimar al PSD ameninta Guvernul cu motiune de cenzura, dupa decizia Curtii Constitutionale, care obliga Executivul sa dubleze alocatiile pentru copii. "Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, va maturam guvernarea! Sunteți un pericol pentru viitorul țarii. Președintele…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici este de parere ca acum este momentul pentru depunerea unei moțiuni de cenzura la adresa Guvernului Orban, in ciuda crizei sanitare. „Mi-am spus intotdeauna acest punct de...

- Senatorul PSD a mentionat ca depunerea motiunii de cenzura depinde de modul in care va proceda Guvernul in legatura cu starea de alerta. „Ramane de stabilit momentul cand va fi depusa motiunea de cenzura, in functie de cum vede Guvernul starea de alerta. Va fi depusa si depinde foarte tare…

- Social democrații au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. Totodata, aceștia se declara optimiști cu privire la faptul ca aceasta va trece ”suta la suta”. "Depunem moțiunea de cenzura și aceasta va trece suta la suta. Toți primarii PSD ne transmit aceleași mesaje din…