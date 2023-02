Eugen Teodorovici cumpără Ferma Ograda din Ialomița Nu este un secret pentru nimeni faptul ca Eugen Orlando Teodorovici, fostul ministru al Finanțelor și Fondurilor Europene, și-a dorit sa se implice in agricultura și sa readuca la viața o ferma mare din vremea comunismului. Astazi, acest vis este pe cale sa se realizeze, pentru ca politicianul se afla pe ultima suta de metri cu finalizarea tranzacției care vizeaza o fosta unitate etalon din Ialomița, mandria lui Ceaușescu pe vremuri, locul in care erau aduse in vizita toate delegațiile de straini. La mijloc este vorba de o suma de cateva milioane euro, iar Teodorovici este la momentul in care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

