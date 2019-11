Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca va inregistra o premiera in cazul motiunii simple PSD care il vizeaza. Citu vrea sa ii aduca in Parlament pe toti directorii din Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "Momentul adevarului. Va anunt…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat miercuri seara ca PSD urmeaza sa depuna saptamana viitoare in Parlament o motiune simpla impotriva ministrului de Finante Florin Citu, pe fondul cresterii euro.

- "Va anunt o premiera in cazul motiunii simple care ma vizeaza, la Senat. Pentru prima oara in istorie voi aduce in Parlament cu mine toti directorii din MFP si ANAF care au lucrat cu fostul ministru si cu Darius Valcov la elaborarea bugetului, a rectificarii din august si mai ales la elaborarea strategiei…

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu reacționeaza joi, pe Facebook, dupa anunțul facut de Viorica Dancila privind moțiunea de cenzura. Cițu anunța ca „pentru prima oara in istorie” va aduce cu el in Parlament toți directorii din Ministerul Finanțelor și ANAF care au lucrat cu Eugen Teodorovici și cu…

- PSD va depune o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor Florin Citu, anuntul fiind facut de liderul PSD Viorica Dancila.Citește și: Vicepremierul Raluca Turcan face verificari la Poșta Romana și Casa Naționala de Pensii ”La inceputul saptamanii viitoare, vom depune o motiune…

- ”La inceputul saptamanii viitoare, vom depune o motiune simpla pentru domnul Citu in Senatul Romaniei, avand in vedere cresterea euro, crestere care ii afecteaza pe romani”, a declarat Viorica Dancila miercuri seara la Antena 3. Aceasta este prima motiune care vizeaza un ministru al Guvernului…

- "Dar și o zi de toamna petrecuta printre tulcenii mei cei buni și primitori, alaturi de cei pe care ii reprezint, ca senator, in Parlamentul Romaniei. O zi in care revin in Delta Dunarii cu emoția unui copil care nu se vrea dus dintr-un taram de poveste cum este și Jurilovca, satul insinuat intre…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a scris, sâmbata, pe Facebook, ca Viorica Dancila a gasit soluția de a se umple definitiv de penibil, dupa ce premierul a anunțat ca va depune o plângere penala împotriva președintelui Iohannis pe motiv ca a zis despre guvern ca este corupt. ”Caldura…