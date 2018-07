Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sf. Gheorghe a cerut penalty in minutul 18 al partidei cu Hermannstadt, la scorul de 0-0. Capitanul oaspeților, Istavan Folup, a cazut in careu dupa un duel cu fostul jucator al celor de la FCSB, Paul Parvulescu. Intrarea neglijenta a fundașului stanga sibian a stopat mingea, atingand insa și…

- FC Hermannstadt și Sepsi Sf. Gheorghe joaca astazi, de la 18:00, in al doilea meci din ediția 2018-2019 a Ligii 1. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. ...

- Liga 1, etapa 1: FC Hermannstadt – Sepsi OSK Sf. Gheorghe (ora 18.00, Digi, Telekom, Look TV). Sibiul e in primul eșalon dupa 6 ani. Hermannstadt – Sepsi OSK Sibiul revine pe prima scena dupa o pauza de șase ani, de asta data fiind reprezentat de FC Hermannstadt, formatie care a reusit doua promovari…

- Bogdan Strauț și Razvan Raț au povestit pentru Libertatea cum a fost salvat Denis Haruț, fotbalistul de 19 ani de la ACS Poli Timișoara ramas inert dupa ce s-a ciocnit cap in cap, violent, cu Benjamin Kuku, in minutul 36 al meciului cu Sepsi Sf. Gheorghe. Bogdan Strauț și Razvan Raț au fost primii care…

- Profesorul Cristi Pustai a digerat cu greu eliminarea Gazului din Cupa Romaniei in fața divizionarei secunde, AFC Hermannstadt. Dupa ce a cedat in tur cu 1-0 la Sibiu, Mediașul a fost depașita și pe teren propriu cu 3-2 in returul semifinalei Cupei Romaniei deși debutul de meci nu anunța deznodamantul…

- Hermannstadt - FC Arges, 1 - 0 (0 - 0) FC Arges a suferit al doilea esec consecutiv. De data aceasta, echipa lui Emil Sandoi nu mai poate invoca faptul ca a fost urmarita de ghinion, ci, pur si simplu, plusul de valoare al adversarului a decis soarta partidei. Hermannstadt a reusit sa se impuna…

- FC Arges va avea astazi parte de un nou meci in Liga a II-a. Dupa esecul suferit pe teren propriu cu cei de la CS Mioveni, elevii lui Emil Sandoi vor avea parte de o deplasare foarte complicata, acestia urmand sa joace pe terenul echipeice se afla pe locul secund al clasamentului, AFC Hermannstadt.…

- Liga Naționala de baschet masculin, Top 6, etapa a 31-a. BC Argeș a intrerupt seria negativa și a batut Steaua. Meciul dintre BCM U FC Argeș Pitești și CSM Steaua EximBank București a oprit cea mai negativa și cea mai pozitiva serie de rezultate din TOP 6. Jocul care a deschis runda a 31-a din Liga…