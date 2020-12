Unul dintre cei mai matinali politicieni locali din Timiș, candidatul PSD aflat pe prima poziție a listei de senatori, vrea un Parlament care sa faca lucruri bune in noul mandat. El le cere oamenilor sa iasa sa iși exercite opțiunile electoral, iar pentru PSD sa aiba un scor cat mai bun in județ. ”Imi doresc ... The post Eugen Dogariu vrea o reprezentare cat mai buna in Parlamentul Romaniei, pentru Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .