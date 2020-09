Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Vasile Muraru, directorul Teatrului de Revista "Constantin Tanase" din Bucuresti, afirma ca nu se teme sa joace fara masca, precizand ca pe scena aceasta masura ar fi "prea mult". "Nu imi este teama de nimic. La Opera erau aproximativ sapte metri pana la spectatori si tot au avut…

- "E un pericol si pentru actori si pentru spectatori aceasta nepurtare a mastii, dar meseria noastra nu se poate face decat cu fata noastra, cu vorbele noastre, cu ochii nostri. Nu cred ca putem sa jucam cu masca medicinala. Daca ar fi vorba de o masca de teatru, da, exista acest efort pentru crearea…

- Teatrul Național din Timișoara iși intalnește publicul din nou, fidel rostului sau fundamental: unificarea speranțelor societații prin arta teatrului, intr-un spațiu al dialogului, care poate fi oricare – sub cupola teatrului sau sub cerul liber. Desigur, regulile impuse de lege in prevenirea și combaterea…

- Teatrului Național din Timișoara i-a fost nespus de dor de intalnirile cu publicul sau, astfel a decis sa construiasca o scena in aer liber pentru a invita iubitorii de teatru la spectacole de excepție.

- Teatrul National din Timisoara isi va intalni publicul din nou, incepand de saptamana viitoare, cand este programat primul spectacol, intr-un spatiu organizat in aer liber. In conditiile in care regulile impuse in prevenirea si combaterea noului coronavirus restrictioneaza accesul in salile de spectacol,…

- Teatrul National din Timisoara isi intalneste publicul din nou, fidel rostului sau fundamental: unificarea sperantelor societatii prin arta teatrului, intr-un spatiu al dialogului, care poate fi oricare - sub cupola teatrului sau sub cerul liber. Desigur, regulile impuse de lege in prevenirea si combaterea…

- „Metamorfoze”, regia Silviu Purcarete, „Steaua fara nume”, regia Florin Coșuleț și „Balul”, regia Radu Nica sunt primele spectacole pe care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu le va prezenta...

- Dupa 16 martie, Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași a avut o intensa activitate on-line pe Scena 5: șase proiecte realizate in izolare, in alternanța cu numeroase spectacole de arhiva. Daca cele 4 sali de spectacol ale Naționalului ieșean nu pot primi deocamdata publicul, daca aceasta scena…