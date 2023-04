Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Caminschi și Bogdan „Bogy“ Nagy vor lansa albumul „Good Times”, o colecție de 12 cantece despre prietenie și simplitate in arta sunetelor., evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 6 aprilie, de la ora 21, la Casa del Retro. Temele universale regasite frecvent in blues sunt abordate intr-o…

- Institutul Francez anunta organizarea, in 13 orase din tara, in perioada 15-26 martie a celei de-a 27-a editii a Festivalului Filmului Francez in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Gheorghe Turda sarbatorește 55 de ani de cariera și 75 de ani de viața printr-un concert extrem de important. Mulți artiști romani au fost invitați sa cante, insa Lupu Rednic și Constantin Enceanu nu au fost chemați. Iata de ce cantarețul de muzica populara nu a vrut sa-i cheme și pe aceștia!

- Wilmark Entertainment Show un nume consacrat al showbiz-ului romanesc, va fi invitatul special al concertului Boney M. feat Liz Mitchell. Evenimentul are loc la Sala Palatului pe 25 februarie. De asemenea, Arsenium (ex. O-Zone) este invitat al mult asteptatului spectacol. Wilmark va fi prezent la concert…

- Formația Farfarello va inreprinde un turneu in Romania. Grupul inființat de Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei, ii mai are in componența pe Ulli Brand și Urs Fuchs , iar turneul este prilejuit de prezentarea albumul…

- Fanii muzicii folk din Timișoara au avut parte la sfarșitul saptamanii trecute de o noua intalnire cu Mircea Vintila, care a susținut nu mai puțin de trei concerte la Porto Arte. Spectatorii care au asistat la recitalurile artistului care are porecla de lordul muzicii folk romanești au reușit sa creeze…

- Atmosfera de sarbatoare și iz de primavara in centrul Capitalei. Astazi, in Piața Marii Adunari Naționale va fi lansat Targul de Primavara. Evenimentul va incepe la ora 16:00, invitați speciali fiind baieții de la Brio Sonores.

- Amatorii de tango aregntinian sunt invitați la spectacolul „From Buenos Aires with love“, o aventura multiculturala a caror protagoniști romani și argentinieni și-au unit talentul și dragostea lor pentru acest fenomen numit tango ! Cu acest prilej se vor afla pentru prima data la Timișoara , muzicienii…