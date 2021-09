Stiri pe aceeasi tema

- Intre 24 și 26 septembrie, are loc cea de-a noua ediție a festivalului Sabotage, la noul centru de experiment și tehnologie din Timișoara – MultipleXity. Ediția 2021 pune accentul pe muzica, tehnologie și feminism, printr-un program elaborat de concerte, selecții de DJ, documentare, discuții și expoziții…

- Inceputul lunii septembrie aduce la Brașov cea de-a IX-a ediție a Brașov Jazz & Blues Festival. Incepand cu joi, 2 septembrie, și pana duminica, 5 septembrie, iubitorii muzicii bune sunt așteptați in cele trei locații in care vor avea loc evenimentele festivalului: Piața Sfantul Ioan (scena principala),…

- Ediția a 25-a a Festivalului Internațional George Enescu incepe sambata, 28 august, in pofida incertitudinii și a complicațiilor cauzate de pandemie, ca o declarație de incredere ca, impreuna, putem...

- Prima ediție a proiectului „Sunetul sinagogilor”, organizat de Asociația Pantograf, prezinta un concert inedit susținut de Orchestra de Camera din Toulouse, alaturi de solista Clara Cernat (vioara), pe compoziții de Thierry Huillet, prezentate in premiera absoluta. Programul ales invita la descoperirea…

- Cavaleri, domnițe, menestreli și scutieri va invita și in acest an la Festivalul Medieval al Castelului Huniade, organizat de Muzeul Național al Banatului. The post Timisoara. Calatorie in timp, la a treia ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade appeared first on Renasterea banateana .

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza intre 14 și 18 iulie o noua ediție de vara a Salonului Industriei Ușoare, care va fi gazduit la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș. Peste 50 de companii din intreaga țara – producatori și comercianți – și-au anunțat deja participarea…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…

