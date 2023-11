Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și-a schimbat discursul fața de „galbenul” incasat de Octavian Popescu (20) in meciul cu Rapid, 1-2, in urma caruia decarul roș-albastru va fi suspendat la urmatoarea partida, cu FCU Craiova. Octavian Popescu trebuia sa…

- Astazi, a fost jucat meciul dintre Servette (Elveția) și Sheriff in cadrul fazei grupelor Ligii Europei. Partida, care a avut loc la Geneva, s-a incheiat cu victoria gazdelor, deși tiraspolenii au condus cu scorul 1:0 pina in minutul 84. Urmatorul meci pentru Sheriff in Liga Europei va avea loc pe 30…

- Bogdan Cosmescu, comentator Orange Sport, a ramas stupefiat in studio dupa discuția dintre Emil Gradinescu și Gigi Becali in direct. Deranjat de ramarcile lui Gradinescu, Becali a intrat in direct la emisiunea Sport Center, moderata de Silviu Tudor Samuila, editorialist GSP. Cei doi s-au contrat apoi…

- Jude Bellingham (20 de ani) a fost autorul unei duble in victoria lui Real Madrid cu Osasuna, scor 4-0. Mijlocașul englez a ajuns la 10 goluri marcate in tot atatea meciuri pentru „Los Blancos” și a fost ovaționat de suporteri la ieșirea de pe teren. Bellingham a egalat recordul vechi de 14 al lui Cristiano…

- FOTO| Pilotul albaiulian Tudor Pop, in culmea fericirii dupa prima VICTORIE in CNSR: „Sunt niște sentimente deosebite, noi pentru mine” FOTO| Pilotul albaiulian Tudor Pop, in culmea fericirii dupa prima VICTORIE in CNSR: „Sunt niște sentimente deosebite, noi pentru mine” Sambata, 16 septembrie, la Craiova,…

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova se pregateste de un adevarat derbi in etapa a 4-a din Liga Florilor. Gruparea din Banie va primi vizita in acest weekend a uneia dintre cele mai in forma formatii din acest start de campionat, SCM Valcea, iar asteptarile sunt extrem de mari. Partida este programata…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a analizat victoria cu FCU Craiova, scor 5-3. Italianul a ramas impresionat de Albion Rrahmani, atacantul aflat la debut pentru echipa din Giulești care a dat o „dubla”. „Rrahmani e un jucator bun, vine la primire, in careu e letal”, a declarat Bergodi dupa…

- Dupa Nordsjaelland - FCSB 0-2, in turul 3 al preliminariilor Conference League, Gigi Becali a dezvaluit ce-l nemulțumește la jucatorii sai. Patronul FCSB, care a criticat tactica și schimbarile facute de Pintilii și Charalambous, spune ca este nemulțumit de modul in care sunt tratate fazele fixe la…