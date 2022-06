Stiri pe aceeasi tema

- Boxul constantean da semne de revigorare, fapt demonstrat de medaliile cucerite de pugilistii de la CS Farul, CS Navodari, CS Medgidia ori Litoral Mangalia in competitiile nationale. In plus, un turneu de mare traditie, „Manusa Litoralului”, ar putea fi din nou organizat la malul marii. Presedintele…

- La eveniment au participat in jur de 260 de copii, de la 22 de cluburi din toata tara.Cu ocazia Zilei Olimpice, pe stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta, a avut loc astazi festivitatea de premiere in Circuitul National de mini rugby ,,Mihai Nacaldquo;, la care au fost prezenti in jur de 260 de…

- Incepand de marti, 21 iunie, si pana vineri, 24 iunie, stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanta devine gazda pentru cateva sute de mici practicanti ai sportului cu balonul oval, care se vor intrece in cadrul Circuitul National de mini-rugby „Mihail Naca”. Turneul de la Constanta este organizat pe trei…

- La sfarșitul saptamanii trecute, clubul Șoimii Campia Turzii a participat cu echipa U12 la prima etapa a Circuitului Național de Minirugby – Trofeul Transilvania SportsFestival, ediția 2022,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vesti bune pentru iubitorii sportului cu balonul oval. In week-end, sunt programate partidele din cadrul celei de-a doua etape a Ligii Nationale, CS Navodari avand parte de o deplasare la Iasi, de unde se poate intoarce cu puncte. De asemenea, echipa nationala s-a calificat direct, printr-o conjunctura…

- Constanta isi respecta statutul de pepiniera a rugby-ului romanesc. Nu are echipa de top la seniori, insa la juniori sta excelent. La U19, LPS este foarte aproape de un nou titlu de campioana, iar la U17, CS Cleopatra Mamaia si CS Victoria Cumpana merg brat la brat in play-off. Etapa a 10-a a Campionatului…

- Universitatea Ovidius din Constanta a incheiat o etapa in activitatile de formare a cadrelor didactice prin proiectul european RESTART4EDU Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat vineri, 08 aprilie 2022, evaluarea cadrelor didactice implicate in proiectul RESTART4EDU Restart for Education…

- Astazi, 11 aprilie 2022, este prima zi in care pot fi depuse dosarele pentru inscrierea copiilor la clasa pregatitoare, pentru anul scolar 2022 2023 Astfel, potrivit Calendarului inscrierii in invatamantul primar, pus la dispozitie de Ministerul Educatiei, cererile de inscriere sunt completate in perioada…