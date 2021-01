Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat azi proiectul de hotarare prin care este suplimentata lista persoanelor care se pot vaccina in a doua etapa. Premierul Florin Cițu a declarat ca este posibil ca etapa a treia sa inceapa in martie, scrie hotnews . Premierul susține ca in etapa a doua intra doar personalul-cheie din…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat miercuri ca in cadrul etapei a doua de vaccinare trebuie avut in vedere personalul cheie din institutiile publice necesare functionarii statului, fara de care acestea nu pot functiona. Precizarile au fost facute la finalul sedintei de guvern in cadrul careia a…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca autoritațile sunt pregatite sa accelereze și etapa a treia daca vin vaccinurile necesare. ”Al doilea act normativ aprobat de Guvern prezinta etapa a doua de vaccinare. Au fost acele categorii esențiale. Am ajuns la o forma finala.…

- Intrebat la briefingul de presa de la finalul ședinței de Guvern daca exista posibilitatea ca etapa a treia de vaccinare sa fie in martie, nu in aprilie, premierul Florin Cițu a raspuns afirmativ: "Da, este adevarat" și ca totul depinde de primirea vaccinurilor anti-COVID."Etapa a doua a inceput mai…

- Guvernul a modificat, miercuri, Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. „In etapa II intra personalul-cheie din institutiile publice necesare functionarii statului. Cand se vor face listele cu aceste persoane le recomand conducatorilor din institutii sa aiba in vedere doar personalul…

- Coodonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, a enumerat, la Digi24, care sunt persoanele care intra in etapa a doua de vaccinare. Primele doze din cel de-al doilea vaccin disponibil, cel al companiei Moderna, vor ajunge in țara noastra miercuri, a mai spus Gheorghița. Peste…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat sambata dimineata, la Institutul Cantacuzino, din Capitala, unde au fost aduse primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, ca duminica, 27 decembrie, va incepe campania de vaccinare oficiala, in Romania, iar serul produs de Pfizer / BioNtech este oferit gratuit…

- Astfel, luand in considerare ca Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat data de 23 decembrie 2020 ca data probabila pentru acordarea autorizatiei conditionate de punere pe piata pentru vaccinul impotrivaCOVID-19produs de BioNTech si Pfizer, CNCAV are in vedere primirea vaccinului in Romania in…