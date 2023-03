Stiri pe aceeasi tema

- Etapa secunda a preliminariilor EURO 2024 continua astazi cu meciurile din grupele B, E, F și G. Toate partidele sunt programate la ora 21:45, live pe GSP.ro. Capul de afiș il reprezinta duelul incrancenat dintre Muntenegru și Serbia. Franța lui Mbappe se deplaseaza in Irlanda. ...

- Franța joaca azi in preliminariile EURO 2024 cu Irlanda, iar Kylian Mbappe (24 de ani) in poate depași la numarul de goluri in tricoul naționalei pe Michel Platini (67 de ani). Irlanda - Franța, in grupa B din preliminariile EURO 2024, are loc azi, de la ora 21:45. Meciul va fi live pe GSP.ro și televizat…

- Denis Alibec a oferit prima reacție, dupa ce Romania s-a impus cu 2-0, in duelul cu Andorra, din preliminariile EURO 2024. Atacantul de la Farul s-a declarat fericit de victoria „tricolorilor” din primul meci din drumul catre turneul final european. Andorra – Romania 0-2, partida din preliminariile…

- Franța – Olanda și Suedia – Belgia au fost meciurile serii in preliminariile pentru EURO 2024 și au putut fi urmarite LIVE SCORE pe AS.ro. Vicecampioana mondiala a inceput in forța campania de calificare pentru EURO 2024, iar Kylian Mbappe a stralucit din nou, reușind o „dubla”. Romelu Lukaku s-a distrat…

- Selectionata Irlandei a invins cu scorul de 32-19 (22-16) nationala Frantei, detinatoarea trofeului, intr-un meci din etapa a doua a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputat sambata pe Aviva Stadium din Dublin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cristiano Ronaldo Jr. se afla pe urmele tatalui sau! Fiul starului portughez a marcat un gol fabulos in Arabia Saudita. Baiatul lui CR7, in varsta de 12 ani, face furori la academia de juniori a lui Al-Nassr. Cristiano Ronaldo Junior viseaza sa se apropie de nivelul la care a ajuns tatal sa in timpul…

- Kylian Mbappe a marcat o „manita” de senzație in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Starul lui PSG s-a dezlanțuit in meciul cu Pays de Cassel, din „16-imil”. Mbappe a facut șah-mat defensiva micuței echipe de amatori din Franța și a marcat 5 goluri. Kylian Mbappe, „poker” de senzație in Cupa…

- Razvan Marin a fost elogiat in presa italiana dupa ce a marcat in ultimul minut al meciului Lazio – Empoli, scor 2-2. Internaționalul roman a avut o execuție superba chiar la ultima faza. Grație acestei reușite, Empoli a plecat cu un punct de pe Stadio Olimpico, deși pleca clar cu șansa a doua inaintea…