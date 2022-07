Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 10-a a Turului Frantei a fost intrerupta pentru aproape un sfert de ora, marti, din cauza prezentei pe traseu a unui grup de manifestanti pro-mediu, la 38 de km de sosirea la Megeve, scrie AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Tragedie in județul Caras-Severin. Baiatului de un an și trei luni, cazut din mașina aflata in mers pe un drum din Caras-Severin, dupa ce s-a deschis portiera, a murit, dupa ce a fost in coma timp de zece ore. Iar totul s-a produs, deoarece copilul nu a fost prins cu centura de siguranța. Incidentul…

- Aproape 12 milioane de lei in plus. Atat vrea sa aloce municipalitatea pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura…

- Un membru al echipei de securitate a presedintelui american Joe Biden a fost arestat la Seul, fiind acuzat ca a agresat, aflandu-se in stare de ebrietate, un cetatean sud-coreean, cu o zi inainte de vizita presedintelui american, potrivit Reuters. Membrul echipei de securitate, care lucreaza pentru…

- Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai de succes artiste din showbizul autohton. Cantareața este mai discreta atunci cand vine vorba despre viața personala. Vedeta nu este obișnuita sa vorbeasca despre aventurile amoroase, insa a aceasta a facut o excepție și a dezvaluit ca planifica sa devina…

- Fosta mare jucatoare Martina Navratilova le ia aparararea tenismenilor din Rusia și Belarus, care au fost excluși de la Wimbledon. Ea nu este de acord cu decizia luata de organizatorii turneului britanic. „Sunt dezamagita, imi vine sa plang. Suspendarea este o greșeala. Simpatizez cu adevarat cu intregul…