Stiri pe aceeasi tema

- La data de 3 mai 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au continuat acțiunile de control privind modul de realizare a comerțului cu produse alimentare și nealimentare. Acestea s-a desfașurat pe raza municipiului Alba…

- Un angajat din Ocolului Silvic Abrud, o persoana cu funcție de conducere a fost reținuta de polițiștii din Cluj dupa ce a ajutat și favorizat hoții de lemne.La data de 28 martie a.c. polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat,…

- La data de 20 martie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi tineri, de 27 și 24 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, județul Alba, care sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat și…

- Vlad Pascu se afla in arest preventiv din vara anului 2023, dupa ce, sub influența substanțelor interzise, a produs un accident care a luat viața a doua persoane. Roberta și Sebastian au decedat, dupa ce Vlad Pascu i-a lovit in plin. Dosarul este inregistrat la Judecatoria Mangalia.

- Cinci barbați din județul Dambovița au fost reținuți in urma unor percheziții efectuate miercuri, 6 martie, intr-un dosar privind obținerea ilegala de fonduri prin Programul „Tomata”. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au descins la mai multe persoane, cu varste…

- Politistii din Suceava au facut perchezitii la domiciliile unor persoane fizice, dar si la sediile si depozitele unor firme suspectate ca puneau pe piata obiecte de imbracaminte si incaltaminte falsificate, purtand numele unor branduri celebre. Peste o suta de perechi de incaltaminte si zeci de articole…

- In Prahova , un caz neobișnuit a atras atenția autoritaților dupa ce un barbat a apelat de nenumarate ori la numarul de urgența 112, stabilind un record nefericit. Din totalul impresionant de 364.655 de apeluri inregistrate in anul 2023, 1.400 au fost efectuate de aceeași persoana, ceea ce reprezinta…