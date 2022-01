Estonia, Letonia și Lituania vor trimite rachete antitanc și antiaeriene în Ucraina Membrii NATO, Estonia, Letonia și Lituania vor furniza Ucrainei rachete antitanc și antiaeriene fabricate în SUA, au declarat miniștrii lor ai apararii într-o declarație comuna vineri seara, relateaza Reuters.

&"Estonia, Letonia și Lituania și aliații lor lucreaza împreuna rapid pentru a preda asistența de securitate Ucrainei&", se arata în comunicat.Estonia va trimite rachete antitanc Javelin, iar Letonia și Lituania vor trimite rachete antiaeriene Stinger.

Departamentul de Stat al SUA a autorizat Lituania, Letonia și Estonia pentru a trimite rachete fabricate de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

