Stiri pe aceeasi tema

- Rusia tine captivi aproximativ 700 de soldati ucraineni, precum si sute de civili, potrivit guvernului de la Kiev, citat de DPA. „Au sechestrat peste 1.000 de oameni”, a declarat vicepremierul Irina Veresciuk sambata la televiziunea ucraineana. Printre acestia sunt in jur de 500 de femei, a adaugat…

- Pierderile directe și indirecte, generate de razboiul din Ucraina, sunt estimate la aproximativ 600 de miliarde de dolari, pana in prezent. Conform unor date prezentate de vicepremierul Iryna Vereshchuk, pana in prezent au fost distruse 26.000 de metri patrați de locuințe, 8 aeroporturi civile, 129…

- Uniunea Europeana are mai mult de suferit decat Rusia, din cauza sanctiunilor impuse Moscovei, susține ministrul german al finantelor, Christian Lindner, care afirma ca Germania nu se poate lipsi ”pe termen scurt” de livrarile de gaze rusesti, relateaza AFP. ”Trebuie sa avem in vedere sanctiuni dure,…

- Presedintele american Joe Biden va vizita azi orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat joi Casa Alba. Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele Statelor Unite…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Razboiul din Ucraina continua, in ciuda tuturor sanțiunilor impuse Rusiei și nenumaratelor cereri de pace. In consecința, industria auto, inclusiv cea de la noi, continua sa sufere. Spre exemplu, uzina Dacia de la Mioveni produce inclusiv componente (motoare și cutii de viteze) pentru fabricile Global…

- Masurile pe care Occidentul a inceput sa le ia impotriva Rusiei, in urma razboiului pe care Vladimir Putin l-a declarat Ucrainei, ii preocupa pe cetațenii ruși. Recent, aceștia au inceput sa ia cu asalt bancomatele din Moscova in cautate de numerar, temandu-se de o posibila devalorizare a monedei naționale.…

- Manchester United a rupt contractul de sponsorizare cu „Aeroflot”, compania aeriana naționala a Rusiei. Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei continua sa aiba reacții in lumea sportului. Manchester United, unul dintre coloșii din Premier League, a renunțat la un contract important, in…