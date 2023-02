Ester Peony ne invata iubirea de sine in cel mai nou single Pe la unii, pe la altii

Ester Peony ne invata iubirea de sine in cel mai nou single…

Cea de-a doua lansare de pe noul album al artistei propune un mesaj emoționant adresat propriei inimi. Pe la unii, pe la alții este o dedicație speciala in care Ester Peony se rupe de trecut pentru a privi catre viitor cu speranța și incredere in sine. Abandonand intuiția și propriile dorințe, piesa vorbește despre frustrarea de a-ți fi pus visele in mainile altcuiva, uitand de propria putere. Acordurile de chitara și vocea hotarata a artistei te vor face sa dansezi și sa te conectezi cu tine, intr-unul din cele mai terapeutice momente. „Pe la unii, pe la alții, este a doua piesa din cele…