Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si de compania AstraZeneca are eficacitate similara impotriva noii tulpini COVID depistata in Marea Britanie ca si impotriva variantelor aflate anterior in circulatie, a anuntat vineri universitatea britanica, transmite Reuters, citata de…

- Oxfam: Primii 10 miliardari ai lumii ar putea cumpara vaccinuri anti-COVID-19 pentru intreaga populație a planetei. Cu cat s-au imbogațit bogații Terrei, in pandemie Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume a crescut in timpul pandemiei de coronavirus cu 540 de miliarde de dolari americani,…

- Agentia Europeana a Medicamentului anunța ca AstraZeneca a depus cererea pentru aprobarea vaccinului anti-Covid pe care laboratorul l-a dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford. Decizia ar putea fi luata pe 29 ianuarie. „EMA a primit o cerere de autorizare pentru punerea conditionata pe piața…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca a primit din partea companiei AstraZeneca o cerere de autorizare conditionata pe piata europeana a vaccinului sau anti-COVID-19 in colaborare cu Universitatea Oxford.

- Campania de vaccinare anti-coronavirus urmeaza sa inceapa in curand și in India, a doua cea mai afectata țara din lume din punct de vedere pandemic. Cu o populație de 1,3 miliarde de locuitori, țara va folosi in cadrul campaniei de imunizare in masa a populației vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford…

- Bill Gates spune ca mai multe vaccinuri anti-Covid-19 vor fi aprobate și pregatite pentru distribuire pana in primavara anului 2021.„Ma aștept ca vom avea in jur de șase vaccinuri aprobate pana in primul trimestru”, a declarat marți Gates in cadrul festivalului virtual FinTech din Singapore, citat de…

- Vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford și AstraZeneca a atins eficacitatea de 90% accidental, datorita unei greșeli cu final fericit care a facut ca unii participanți la studiile clinice sa primeasca jumatate de doza la prima inoculare, informeaza Hotnews, care citeaza Guardian. Cercetatorii au…