- In intervenția de luni seara, la finalul unei zile in care Moscova a negat din nou vreo intenție de a invada Ucraina, președintele SUA, Joe Biden, a subliniat cateva dintre sancțiunile pregatite impreuna cu partenerii și aliații SUA.

- Rusiei nu ii pasa de riscurile unor sanctiuni occidentale in cazul invadarii Ucrainei, a afirmat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev. „Ne doare in cot de toate sanctiunile lor”, spune diplomatul, dand insa asigurari ca Moscova incearca sa evite un razboi, pentru ca este „ultimul lucru pe care…

- Statele Unite au afirmat luni ca nu au "nicio divergenta" cu europenii cu privire la sanctiunile fara precedent care vor fi impuse Rusiei in cazul unei invazii a Ucrainei si nici cu privire la urgenta amenintarii, noteaza AFP. "Nu exista ambiguitate", "nu exista nicio divergenta", a spus purtatorul…

- Tensiunile dintre Moscova și puterile occidentale au ridicat perspectiva unor noi sancțiuni impotriva Rusiei, posibil cele mai severe de pana acum, in cazul unui atac rusesc asupra Ucrainei, transmite Reuters. Saptamana trecuta, democrații din Senatul SUA au dezvaluit un proiect de lege care impune…

- Coreea de Nord a lansat vineri doua rachete balistice cu raza scurta – a treia lansare de rachete din 2022, au declarat oficiali din Coreea de Sud. Demonstrația de forța a armatei nord-coreene pare sa fie raspunsul guvernului de la Phenian la impunerea de noi sancțiuni americane din partea administrației…

- Patru hunedoreni care nu au respectat decizia de carantinare au fost amendați cu peste 7000 de lei In timpul verificarilor efectuate de jandarmi cu privire la respectarea dispozițiilor impuse pentru aceasta perioada, au scos la iveala incalcarea de catre 4 hunedoreni a masurii de carantinare…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian.