- Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul de lege care prevede inlocuirea limbii moldovenești cu romana. Decizia, aplaudata de Romania și criticata de Kremlin, este considerata a fi o declaratie de independenta fata de Rusia si o apropiere de UE.

- O stire falsa, fara niciun fundament real, care susține ideea ca Guvernele Romaniei si SUA ar fi incheiat un acord secret cu privire la construirea unei baze militare in Delta Dunarii, a fost semnalata de Ministerul Apararii Naționale. „O astfel de intelegere nu a fost luata in discutie niciodata”,…

- Republica Moldova a declanșat procedura de denunțare a zeci de acorduri semnate in cadrul Comunitații Statelor Independente (CSI) - organizație patronata de Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Unul dintre cei mai cunoscuți judecatori din Romania, Cristi Danileț, ar accepta un post in sistemul judiciar din Republica Moldova, insa doar dupa ce iși termina cariera in Romania. Acesta a mai declarat in cadrul emisiunii In Profunzime ca nu va fi noul ministru al Justiției din țara noastra, așa…

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, iar aparițiile sale sunt mereu fara cusur, oriunde ar merge. Insa atunci cand decide sa apara naturala, fara ajutorul profesioniștilor, cantareața este la fel de frumoasa. Iata cum arata Lidia Buble fara strop de machiaj!

- Nicolae Stanciu (29 de ani), mijlocașul lui Wuhan Three Towns, se afla in Romania, unde s-a antrenat alaturi de Unirea Alba Iulia, locul 4 in seria 9 din Liga 3. Stanciu se afla in vacanța dupa finalul sezonului in China, unde a caștigat titlul alaturi de Wuhan Three Towns. Cel mai bun fobalist roman…