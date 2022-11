Pentru ca BlueAir are datorii foarte mari catre bugetul de stat, iar acționariatul nu face nimic in acest sens, statul roman va prelua compania de transport aerian. Șeful AAAS a precizat ca in decursul zilei de joi va notifica Blue Air ca a inițiat aceasta procedura, dupa ce Ministerul Finanțelor a decis sa fie executata garanția privind ajutorul de stat acordat in vara anului 2020, scrie cursdeguvernare.ro . In baza adresei pe care am primit-o ieri (miercuri – n.r.) de la Ministerul Finanțelor, va pot spune ca am inițiat procedura prin care o sa devenim acționar majoritar al Blue Air”, ne-a…