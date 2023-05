Este oficial! Ministrul Bode a scăpat de suspiciunea de plagiat Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI) a publicat, marți, decizia prin care l-a absolvit pe Lucian Bode de suspiciunile de plagiat. Hotararea a fost adoptata pe 18 mai, cu 18 voturi pentru si 1 abtinere. Analiza s-a referit la cartea sa intitulata “Securitatea energetica si managementul resurselor la inceputul secolului XXI: Romania in context european actual”, la Editura CA Publishing, 2021, ISBN 978-606-8330-83-9. Concluziile pe scurt: „Procentul de similitudine in urma analizei cu softul iThenticate este cuprins intre 14% și 18%”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

