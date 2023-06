Refuzul rezerviștilor de a se prezenta la ordin vor fi pedepsite contravențional. Ministerul Apararii Naționale a anuntat ca in perioada 12-16 iunie va avea loc un exercițiu de mobilizare in județele Harghita și Covasna pentru verificarea stadiului pregatirii populației, economiei și a teritoriului pentru aparare. Rezerviștii au obligația sa participe la antrenamentele si exercitiile de mobilizare, la solicitarea structurilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, iar angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor, care au calitatea de salariați, la aceste structuri,…