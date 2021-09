Este oficial. La revenirea din vacante la scoala sau gradinita prescolarii si elevii nu vor mai fi nevoiti sa prezinte avizul epidemiologic

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis ca preșcolarii și elevii sa nu mai prezinte avizul epidemiologic de fiecare data cand revin la școala in noul an sau la revenirea din vacanțe. Potrivit unui ordin comun al miniștrilor Sanatații și Educației, elevii sunt acum scutiți de obținerea acestor acte, care pana acum erau necesare…

- Avizul epidemiologic NU se va mai solicita nici la gradinița și nici la școala! Preșcolarii și elevii nu vor mai fi nevoiți sa prezinte avizul epidemiologic la revenirea la școala, potrivit Ordinului comun al miniștrilor Sanatații și Educației nr. 438/4.629 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor,…

- Printre noutațile acestui an școlar se numara lipsa prevederii marcarii circuitelor din interiorul școlilor, fiind trecuta doar „stabilirea circuitelor funcționale”, se arata intr-un draft al Ordinului comun al ministerelor Educației și Sanatații, care stabilește regulile pentru deschiderea fizica…

- Elevii și preșcolarii nu vor mai avea nevoie, la revenirea din vacanțe, sa prezinte un aviz epidemiologic. Ordinul comun al miniștrilor Sanatații și Educației nr. 438/4.629 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitațile de invațamant preuniversitar și studenților din…

- Avizul epidemiologic, pentru care parintii si copiii stateau la cozi interminabile la usile cabinetelor medicilor de familie la fiecare inceput de an scolar, nu va mai fi necesar la revenirea copiilor din vacanta, ci doar in momentul inscrierii la scoala si gradinita, prevede un Ordin comun al Ministerului…

- Avizul epidemiologic, pentru care parinții și copiii stateau la cozi interminabile la ușile cabinetelor medicilor de familie la fiecare inceput de an școlar, nu va mai fi necesar la fiecare revenire a copiilor din vacanța, ci doar in momentul inscrierii la școala și gradinița, prevede un Ordin comun…

- Accesul elevilor la procesul de invațamant nu trebuie condiționat de vaccinare! In spațiul public a aparut informația, furnizata de catre miniștrii Educației și Sanatații, cum ca elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. Catalin Gherzan,…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, afirma ca, in conditiile in care elevii au inregistrat pierderi importate in ceea ce priveste educatia scolara in pandemie, nu ar ezita sa scurteze vacanta de vara la o luna, pentru recuperarea acestora. Daniel Funeriu, sustine idei precum aceea…