Este oficial: Copiii vor beneficia de educație financiară Camera Deputaților a adoptat, marti, cu majoritate de voturi, o propunere legislativa care introduce in Legea educatiei nationale, la capitolul Curriculumul național pentru invațamantul primar și gimnazial, educația „financiara”. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional. Curriculumul național pentru invațamantul primar și gimnazial se axeaza pe 8 domenii de competențe-cheie care determina profilul de formare a elevului: a) competențe de comunicare in limba romana și in limba materna, in cazul minoritaților naționale; b) competențe de comunicare in limbi straine; c) competențe de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

