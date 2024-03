Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de Echitatie Tulipan din localitatea Arcus a finalizat proiectul TulipRide, care a urmarit dezvoltarea motricitatii copiilor cu ajutorul cailor si dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta. Proiectul a fost finantat din fonduri norvegiene și s-a desfasurat in perioada septembrie 2022-martie…

- Otniela Sandu este mereu o apariție și nu avea cum sa se abata de la acest lucru nici de curand. Blondina pune pare preț pe felul in care se imbraca, inclusiv atunci cand este vorba de a ieși in oraș cu o prietena.

- Programul Alimentar Mondial (PAM) a confirmat faptul ca guvernul cubanez i-a cerut sa il ajute sa ofere lapte copiilor de pe insula pentru prima data din istoria sa, informeaza Rador Radio Romania. Cererea a fost transmisa oficial catre PAM in 2023. Guvernul cubanez ofera de mult timp subventii pentru…

- Sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și se bucura din plin de momentele in doi! Andreea Balan și Victor fac totul in cuplu, dar, evident, așa cum era de așteptat, in centrul atenției sunt și fetițele artistei, Ella și Clara.

- Cu ce probleme se confrunta Rose dupa ce a devenit mama pentru a doua oara. Bruneta ne-a oferit un interviu exclusiv despre greșelile facute in creșterea fetițelor ei. Cum arata viața fostului manechin.

- Una dintre cele doua fetițe din Iași, ajunse la spital in stare grava dupa ce au fost spalate pe cap de mama lor cu o substanța toxica, antiparazitara, are șanse minime de supraviețuire. Medicii spun ca sora ei, de 4 ani, a trecut de perioada critica și iși va reveni.Medicii de la Spitalul de Copii…