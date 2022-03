Stiri pe aceeasi tema

- Romania produce suficient pentru toti consumatorii si nu exista in prezent niciun pericol ca vreun roman sa sufere de foame sau sa nu gaseasca in magazine ceea ce ii este necesar, chiar daca in aceasta perioada pot aparea anumite sincope in aprovizionare, afirma presedintele Asociatiei Fermierilor din…

- In ultimii ani, sectorul agricol romanesc a fost și continua sa fie sub un real asediu. Alinierea la noile condiții ale Politicii Agricole Comune și strategiile europene de implementare a Green Deal-ului au pus o presiune enorma pe fermierul roman, dar și pe cel european. In calitate de reprezentant…

- Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu le cere autoritaților de la Bruxelles sa țina cont de realitațile statelor membre atunci cand iau decizii care privesc viitorul agriculturii pentru ani buni de acum incolo, sa existe o competiție și condiții egale pentru toata lumea. Printre subiectele fierbinți…

- Bogdan Aurescu a declarat, duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca in OCDE sunt cele mai puternice economii ale lumii, iar Romania doreste sa intre in acest club select. ”OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) este un fel de NATO economic si reprezinta un club…

- Noul deziderat al Politicii Agricole Comune (PAC) - o agricultura mai prietenoasa cu clima - reprezinta un obiectiv pe care fermierii, inclusiv cei romani, nu ezita sa-l atinga, desi ceea ce denunta ei este calea prin care se poate ajunge acolo, sustine presedintele Asociatiei Fermierilor din Romania…

- Secretarul general al OCDE, Mathias Corman, vine astazi in Romania Foto-arhiva Premierul Nicolae Ciuca se va întâlni astazi la Bucuresti cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Corman. Acesta va prezenta un raport…

- AUR a lansat miercuri, pe pagina oficiala de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din Romania. Demersul este asumat fara rezerve de copreședinții Alianței, Claudiu Tarziu și George Simion. Postarea este un indemn de a face colectiv o lista neagra a publicațiilor considerate toxice de propaganda…

- In ciuda recentei hotarari a Curții de Justiție a UE, referitoare la o presupusa supremație a dreptului UE inclusiv asupra normelor constituționale naționale, Romania nu s-a angajat niciodata ca va renunța la propria Constituție, iar instituțiile europene nu fac decat sa-și sporeasca in mod artificial…