- Cofondatorul BioNTech, Ugur Sahin, și-a exprimat increderea ca vaccinul pe care compania sa l-a dezvoltat impreuna cu Pfizer funcționeaza impotriva variantei indiene a coronavirusului. “Inca testam varianta indiana, dar varianta indiana are mutații pentru care am testat deja și pentru care vaccinul…

- Varianta indiana a coronavirusului, suspectata ca ar fi scufundat India intr-o criza sanitara majora , a fost detectata in „cel putin 17 tari”, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Ugur Sahin, 55 de ani, cofondator al companiei farmaceutice germane BioNTech, a declarat ca este increzator…

- CHIȘINAU, 27 apr - Sputnik. Virusologul Anatoli Altștein crede ca astazi coronavirusul este ceva mai slab, insa nu atat de semnificativ, pur și simplu oamenii s-au obișnuit cu existența acestuia, iar medicii s-au invațat sa trateze boala. In martie 2020, atunci cand Organizația Mondiala a Sanatații…

- Pfizer și partenerul sau german, compania BioNTech, au anuntat joi ca vaccinul lor anti-COVID-19 are o eficacitate foarte ridicata impotriva variantei sud-africane a noului coronavirus, potrivit concluziilor unor studii clinice realizate in Africa de Sud, informeaza AFP, citata de Agerpres . Rezultatele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a omologat vineri vaccinul contra COVID-19 cu doza unica a gigantului farmaceutic american Johnson & Johnson, potrivit unui comunicat al agentiei ONU. „Fiecare noua unealta sigura si eficienta contra COVID-19 este inca un pas pentru controlul pandemiei", a comentat…