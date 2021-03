Romania a obtinut o victorie importanta in Europe Rugby Championship in fata Spaniei. „Stejarii” s-au impus cu 22-16 la Bucuresti iar cele doua eseuri ale echipei nationale au fost marcate de Eugen Capatina si Ionel Melinte, componentii lui SCM Timisoara. Trei timisoreni au fost titulari in jocul cu spaniolii: Capatina, Neculau si Melinte, in timp […] Articolul Eseurile „Stejarilor” cu Spania au fost marcate de jucatori de la Timisoara. Victorie importanta in Rugby Europe Championship a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .