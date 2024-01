Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii transportatorilor si ai fermierilor merg duminica la Ministerul Finantelor dupa ce sambata acestia au discutat cu oficiali din Ministerul Agriculturii si Ministerul Transporturilor. Transportatorii și fermierii au refuzat sa plece de pe Drumul European 85, iar azi-noapte, l-au blocat…

- Protestatarii merg, duminica, la Ministerul Finantelor, dupa ce sambata au discutat cu oficiali din Ministerul Agriculturii si Ministerul Transporturilor, iar cu conducerea ASF nu s-au ințeles. Fermierii și transportatorii au anunțat ca nu renunța la proteste, iar Centrul Infotrafic al Politiei Romane…

- “Din pacate, nu s-a putut ajunge la niciun numitor comun. Am cerut un pachet de masuri concrete, cum vad dumnealor problemele noastre pentru ca noi, cerintele pe care le-am facut, nu pot fi luate in calcul nicicum. Sa speram ca in zilele urmatoare vom primi un feedback din partea ASF-ului. Din punctul…

- „Guvernul Romaniei le-a transmis reprezentantilor transportatorilor si fermierilor un calendar de discutii cu ministrii si reprezentantii unor institutii publice, cu care sa discute pe fiecare domeniu in parte revendicarile solicitate. Intalnirile vor avea loc astazi dupa urmatorul program: ora 12.00…

- Incepand de astazi, de la ora 10:00, toți candidații pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ) sunt supuși audierilor in cadrul comisiilor parlamentare, o etapa cruciala in stabilirea viitoarei echipe de conducere a instituției. Audierile, programate sa dureze pana la ora 11:00,…