- Au inceput sezonul castigand in premiera Supercupa si l-au incheiat adjudecandu-si Cupa Romaniei. Intre timp, Lugojul a jucat o finala europeana, Challenge Cup si a obtinut bronzul national! Ele sunt supercampioanele Banatului, fetele minunate de la CSM Lugoj. In marea finala a Cupei Romaniei, echipa…

- CSM Lugoj a incheiat azi un sezon unic, fantastic. Dupa succesul de ieri cu Alba Blaj, timisencele au infruntat in marea finala a Final Four-ului de la Pitesti pe CSM Targoviste, formatia care a oprit-o in campionat. A fost o noua lupta frumoasa la fileu incheiata, meritat, cu victoria, scor 3-1, a…

- CSM Lugoj are parte de un sezon lung, dar care va ramane in istorie. Castigatoare de Supercupa, bronz national, finalista in Challenge Cup si acum calificata in ultimul act al Cupei dupa o victorie dramatica impotriva campioanei Alba Blaj, 3-2! Partida disputata in noua sala polivalenta din Pitesti…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a fost invinsa de FC Argeș, la Pitești, in primul joc pentru stabilirea formațiilor clasate pe locurile 7-8 in Liga Naționala. Gazdele s-au impus cu 85-78. Jocul 2, de pe Bega, e peste doua zile. Ieri, alb-violetele invinse in prima faza din zona 5-8, și-au imparțit…

- Baschetbaliștii de la SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara intalnesc FC Argeș, in disputa pentru poziția a șaptea din Liga Naționala. Se joaca dupa sistemul „doua din trei”, cu un eventual meci decisiv la Pitești. Primul joc are loc, de asemenea, in Trivale, luni, 8 martie, la ora 16.00. Pentru acest meci…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a caștigat pe muchie de cuțit meciul jucat la Pitești, cu FC Argeș Basketball, scor 56-55. Astfel, in urma acestui succes, alb-albaștrii trec in avantaj in disputa cu piteștenii pentru un loc cat mai bun in seria 5-8. Meciul din „Trivale“ nu a fost deloc spectaculos,…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca acasa in ultima etapa din faza Top 10 a Ligii Naționale de baschet. Alb-violeții din Banat vor fi gazda pentru alb-violeții din Pitești, FC Argeș. Leii au nevoie de victorie in acest meci pentru a ajunge pe locul VIII și a se califica in play-off, dar și de succesul…

- Fundașul Ricardo Grigore a semnat cu Petrolul și va debuta pentru echipa ploieșteana maine la Pitești, in ultimul meci din sezonul regulat, programat de la orele 17.30 in Trivale. Dupa plecarea lui Cosmin Achim, care a solicitat rezilierea contractului inainte de a fi judecat pentru faptul ca a incalcat…