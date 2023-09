Stiri pe aceeasi tema

- Masura luata de tribunalul rus urmeaza unor acțiuni similare, care au avut loc la inceputul lunii august, impotriva companiilor Apple și Wikimedia Foundation, care deține Wikipedia, noteaza AP.Instanța de judecata rusa a impus, joi, 17 august, o amenda in valoare de trei milioane de ruble (32.000 de…

- Constructorul platformelor de gunoi cu containere ingropate din Craiova continua razboiul cu beneficiarul lucrarilor si anume Consiliul Judetean Dolj. La o jumatate de an de la predarea celor 438 de platforme beneficiarului, disputele au loc in instanta. Asta dupa ce in 2021, furnizorul a dat in judecata…

- Instanța a suspendat provizoriu demolarea bisericuței „Izvorul Tamaduirii" de la Macul Roșu, susține Arhiepiscopia Tomisului.Arhiepiscopia Tomisului a depus la Judecatoria Constanța o cerere de suspendare provizorie a executarii silite in cazul bisericuței „Izvorul Tamaduirii" din zona Macul Roșu.…

- Și BRD a obținut in instanța suspendarea ordinului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) prin care banca era sancționata pentru practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor. Decizia a fost luata vineri de Curtea de Apel București.

- Tribunalul Giurgiu a decis revocarea controlului judiciar pentru fostul baron Niculae Badalau și pentru Elena Matache, inculpata in dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Giurgiu. Decizia judecatorilor nu este definitiva și poate fi contestata in 48 de ore. Fostul senator PSD Niculae Badalau,…

- Vladimir Andronachi ramane in arest. La 16 iunie, judecatorul din cadrul Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani a admis demersul procurorului și a prelungit masura preventiva arestarea la domiciliu in privința inculpatului pentru 30 zile, pana la 18 iulie, potrivit Realitatea.md. „In cadrul ședinței…

- In dosarul mitei de 700 de mii de euro de la Unifarm, luata pentru achiziția de maști s-a dat achitare. Instanța de apel a dat achitare pentru abuz in serviciu și luare de mita pe motiv ca fapta nu exista. Așadar, mita de 700 de mii de euro nu exista. Asta in condițiile in care, in prima instanța, se…

- Un mic intreprinzator din Lungani are de recuperat de la stat 8.400 de lei ca TVA de opt ani. Fiscul judetean a fost de acord cu plata, dar inspectorii din Targu Frumos se opun. Aceleasi norme sunt interpretate diferit de cele doua unitati fiscale. Cand a fost insa vorba sa se incaseze de la acelasi…