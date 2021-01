Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 7.034 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 996.375 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, duminica, Grupul…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 4.573 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 897.780 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat Grupul de Comunicare…

- Romanii care au venit in țara de sarbatori au format cozi la granița, in punctul de trecere Nadlac II. Polițiștii de Frontiera au raportat ambuteiaje pe sensul de ieșire din Romania și solicita șoferilor sa foloseasca și alte puncte de trecere a graniței, relateaza Digi24. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- La data de 01.01.2021, in jurul orei 00.45, polițiștii bacauani au fost sesizați prin Telverde de catre o persoana anonima, despre faptul ca, in incinta unui bar din comuna Negri este in desfașurare un eveniment privat. Polițiștii s-au deplasat la sediul unitații comerciale unde au constatat ca in interior…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patruzeci si unu de cetateni straini ascunsi intr-un automarfar incarcat cu piese pentru utilaje mecanice. Acestia proveneau din Siria, Irak si Palestina si au incercat sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere Nadlac II - judetul Arad au depistat noua cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu role din hartie, respectiv frigidere, informeaza…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit intr-o autoutilitara incarcata cu ceapa, ascunsa prin metoda capac, cantitatea de 1.700 kg de tutun vrac, in valoare de aproximativ 100.000 lei, echivalentul in pachete de țigari a acestei cantitați de tutun fiind de peste 85.000 de pachete. In…